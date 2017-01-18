В СБУ дадут оценку заявлению Савченко об "обмене" Крыма на Донбасс

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) даст правовую оценку высказываниям депутата Верховной рады Надежды Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной указом российского президента, об "обмене" Крыма на Донбасс, заявил руководитель аппарата главы ведомства Александр Ткачук.

Во вторник Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

"Мы обязательно дадим правовую оценку высказываниям Савченко. Но пока что рано говорить – ведет ли это высказывание к какой-то легитимизации оккупации Крыма или же это просто мысль, которую она неосторожно сформулировала. Но мы однозначно обратили внимание на ее заявление", — заявил Ткачук украинскому интернет-изданию "Обозреватель".

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