В Латвию до июня прибудет Батальон НАТО под руководством Канады

РИГА, 18 янв – РИА Новости. Батальон НАТО под руководством Канады в составе более тысячи военнослужащих в полном составе прибудет в Латвию до июня, сообщил журналистам в среду командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

Депутаты парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией в среду заслушали доклад Калниньша о готовности Латвии принять этот батальон.

"Еще до июня в Латвию прибудут небольшие подразделения, которые нужны для того, чтобы обеспечить прибытие всего батальона. В полном составе он прибудет до июня", — сказал Калниньш депутатам.

По его словам, предусмотрено, что батальон будет размещаться в основном на Адажской базе. Первые учения уже запланированы, и они пройдут в Адажи.

"В этом и состоит цель, чтобы люди видели, как обеспечивается защита Латвийского государства, и мы могли бы в условиях многонациональной среды обучать свои вооруженные силы и иностранных солдат", — сказал Калниньш.

Точная численность батальона, распределение военнослужащих по странам и виды техники будут названы после конференции участвующих стран, которая пройдет в Канаде в конце января.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было ранее принято на Варшавском саммите НАТО.