Рейтинг популярности Обамы достиг рекорда с 2009 года

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Рейтинг популярности президента США Барака Обамы, покидающего пост 20 января, достиг наивысшего уровня с момента его первого года пребывания в Белом доме, свидетельствуют данные опроса CNN/ORC.

Деятельность Обамы одобряют около 60% респондентов, такого уровня поддержки уходящий президент не добивался с июня 2009 года.

Кроме того, популярность Обамы как уходящего президента уступает только аналогичным рейтингам Билла Клинтона в январе 2001 года (66% поддержки) и Рональда Рейгана — 64% в январе 1989 года.

Опроса CNN/ORC был проведен по телефону с 12 по 15 января среди тысячи взрослых жителей США.