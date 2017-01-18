Кучерена о ситуации с Мэннингом: Обама пытается отретушировать репутацию

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, считает, что смягчив приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу, действующий президент США Барак Обама перед уходом с поста "пытается отретушировать свою репутацию".

Ранее сообщалось, что уходящий президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks американскому военному Брэдли Мэннингу. Сноуден поблагодарил Обаму за это решение.

"Что касается смягчения приговора Мэннингу, я могу так сказать — уходящий президент Обама пытается хоть каким-то образом отретушировать свою репутацию, и вот эти игрища, в том числе с Мэннингом, за несколько дней до его ухода, на мой взгляд, это все сводится исключительно к тому, чтобы показать миру, что у него есть сердце и он пошел на этот шаг. Я не считаю, что это искренне, что это честно. Это все-таки высокая политика", — прокомментировал РИА Новости Кучерена.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж поблагодарил всех тех, кто проводил кампании в поддержку смягчения приговора Мэннингу. До этого Ассанж заявлял, что согласится на экстрадицию в США, в случае если власти страны помилуют информатора ресурса Мэннинга.

Адвокат Сноудена в РФ, отвечая на вопрос о том, не рассматривает ли Сноуден возможность экстрадиции в США, отметил, что надеяться, что может быть честный суд, не приходится. "Что касается Эдварда Сноудена, я уже говорил, и он сам говорил, что поскольку дело находится исключительно в высокой политической плоскости, и дело комментируют исключительно государственный департамент Обамы, госдеп США, из уст госдепа и некоторых политиков администрации льется постоянная грязь, формировалось негативное мнение по отношению к Эдварду Сноудену, при таких обстоятельствах надеяться, что может быть честный, справедливый суд, не приходится", — сказал он.

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Трибунал в конце августа 2013 года приговорил его к 35 годам заключения.

В феврале 2015 года стало известно, что Мэннингу впервые в истории вооруженных сил США разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в тюрьме на военной базе Форт-Ливенуорт. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил Мэннингу взять женское имя Челси Элизабет. О том, что он хочет жить как женщина и носить соответствующее имя, информатор WikiLeaks заявил вскоре после того, как был доставлен в место отбывания наказания. Заявление Мэннинга серьезно осложнило вопрос его содержания, поскольку в тюрьме Форт-Ливенуорта находятся исключительно мужчины. В марте 2015 года военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Мэннинга женщиной.