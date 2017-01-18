Глава МВД Франции назвал взрыв в лагере в Мали символичным терактом

ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру назвал взрыв в военном лагере в Мали "глубоко символичным терактом", передает агентство Рейтер.
В лагере, у стен которого взорвался автомобиль, проживают военнослужащие правительственной армии и члены нескольких вооруженных групп, которые вместе проводят патрули в соответствии с мирным соглашением об урегулировании вооруженного противостояния на севере страны.
Взрыв в лагере произошел спустя меньше недели с саммита Франция-Африка, который проходил в Бамако 13 и 14 января. Мероприятие посетили президент Франции Франсуа Олланд и около 30 лидеров африканских стран.
Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
Решение о направлении в страну многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) было принято Советом Безопасности ООН в 2013 году.