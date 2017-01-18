В ЕС заявили, что не будут менять политику по отношению к Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз продолжает работать с Молдавией над выполнением соглашения об ассоциации, которое является основой двусторонних отношений Брюсселя и Кишинева, заявил РИА Новости представитель ЕС, комментируя заявления молдавского президента Игоря Додона.

Додон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник не исключил, что соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано после следующих парламентских выборов.

"Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, является основой для двусторонних отношений ЕС – Молдова и представляет собой значительные нормативные рамки для наших политических и торговых связей", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Он отметил, что соглашение вступило в силу "и выполняется с положительными результатами для обеих сторон".

"Наши контакты с властями Молдовы посвящены продолжению успешной имплементации Соглашения об ассоциации и ЗСТ во благо молдавских граждан", — заявил представитель Евросоюза.