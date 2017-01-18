ЕС: ассоциация с Евросоюзом не мешает Молдавии налаживать другие связи

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Соглашение об ассоциации между Молдавией и Евросоюзом не мешает Кишиневу налаживать политические и экономические связи с другими партнерами, сообщил РИА Новости представитель ЕС, комментируя заявление президента Молдавии Игоря Додона о возможном статусе наблюдателя в ЕАЭС.

Во вторник после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Додон заявил, что хотел бы, чтобы Молдавия стала наблюдателем в ЕАЭС, и выступил с инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве между Кишиневом и этой структурой.

"Обязательства, проистекающие из Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, позволяют развитие политических и экономических отношений с другими партнерами", — заявил представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.