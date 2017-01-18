БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что гордится введенными против него санкциями США, о чем он сообщил на специальной пресс-конференции в среду в Баня-Луке.

Трансляцию пресс-конференции вело Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Минфин США сообщил во вторник, что президент РС БиГ Додик внесен в список санкций. Политик оказался в списке санкций за то, что, по мнению США, препятствовал выполнению мирных соглашений, достигнутых в Дейтоне в 1995 году. Информацию вечером подтвердила американский посол в БиГ Морин Кормак.

"Важно, что санкции уходящей администрации США введены не против Республики Сербской, а против меня лично. Я горжусь этим, так как санкции означают, что я, даже находясь под сильным давлением, не стал торговать интересами Республики Сербской", — заявил Додик.

По словам главы республики, от него требовали изменить устав РС, а также отменить праздник День Республики Сербской 9 января, на что он не согласился, "несмотря на сильное политическое давление". При этом Додик выделил в сложившейся ситуации неблаговидную, по его мнению, роль американского диппредставительства в Боснии. Он отметил, что посол США в БиГ Морин Кормак занимала активную "пробошняцкую" позицию и является "неприятелем Республики Сербской и должна быть провозглашена персоной нон грата в РС и БиГ".

Додик добавил, что он лично не имеет никакого имущества в США, и для граждан Республики Сербской введенные санкции ничего не изменят. Он отметил, что с новой администрацией США хотел бы "другого, более успешного сотрудничества".