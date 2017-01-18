В Риме после землетрясения не работает метро, эвакуированы ряд школ

РИМ, 18 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Работа римского метро приостановлена после трех подземных толчков, которые произошли в среду в центральной части Италии, эвакуированы ряд школ, сообщили итальянские СМИ.

По сообщению управляющей компании городского транспорта Atac, в метро проводятся необходимые технические проверки, передает агентство Adnkronos. Ранее сообщалось об эвакуации пассажиров из подземки.

Кроме того, сообщает издание Blitz Quotidiano, в Риме, а также в провинциях Фрозиноне и Терни после подземных толчков эвакуированы учащиеся ряда школ.

По свидетельствам корреспондента РИА Новости, в качестве меры предосторожности эвакуировано одно из офисных зданий в центре итальянской столице, где располагается банк BNL.

В среду в центральной части Италии произошли три землетрясения. Магнитуда первого подземного толчка, который был зарегистрирован в 10.25 (12.25 мск) составила 5,3, второго — 5,7, третьего — 5,3. Эпицентр находился более чем в 100 километрах к востоку от итальянской столицы.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.