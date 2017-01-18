Кучерена надеется на изменение политики в отношении Сноудена при Трампе

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России, возлагает большие надежды на новую администрацию США и правоохранителей, которые могли бы "вникнуть во все обстоятельства" дела его подзащитного и вернуть ситуацию в правовое поле.

Ранее Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноудену продлен вид на жительство в РФ еще на 3 года, до 2020 года.

"Я возлагаю большую надежду на новую администрацию Соединенных штатов Америки и очень надеюсь, что новая администрация, новый руководитель правоохранительных органов вникнут во все обстоятельства, посмотрят, сколько пользы Эдвард Сноуден принес американскому народу. С учетом этих обстоятельств, я думаю, что возможно каким-то образом эта ситуация вернется в правовое поле, и этими вопросами будут заниматься специалисты, юристы, в том числе американские, которые без сомнения придут к выводу, что в действиях Эдварда Сноудена нет состава преступления", — сказал Кучерена РИА Новости.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США.

"И тем более, сбор подписей, больше миллиона человек, которые выступают в поддержку Эдварда Сноудена, это все, прежде всего, свидетельствует о том, что достаточно много его сторонников. И следующая администрация Дональда Трампа, они обязаны прислушиваться, в том числе, к мнению избирателя, мнению людей, которые выступают в поддержку Эдварда Сноудена", — отметил адвокат.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.