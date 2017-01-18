Иракские силы антитеррора объявили о контроле над восточной частью Мосула

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Военные из управления по борьбе с терроризмом Ирака установили полный контроль над восточной частью города Мосул, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление командования.
При этом как сообщает телеканал, главное командование операции не подтвердило информацию, заявив, что полное освобождение восточного Мосула пока не произошло.
Операция в Мосуле против группировки ИГ (запрещена в РФ) продолжается с октября 2016 года.
Западная часть города на другом берегу реки Тигр пока остается под контролем террористов.