Иракские силы антитеррора объявили о контроле над восточной частью Мосула

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Военные из управления по борьбе с терроризмом Ирака установили полный контроль над восточной частью города Мосул, передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление командования.

Ранее сообщалось, что военные освободили от террористов до 85% восточных районов.

При этом как сообщает телеканал, главное командование операции не подтвердило информацию, заявив, что полное освобождение восточного Мосула пока не произошло.

Операция в Мосуле против группировки ИГ (запрещена в РФ) продолжается с октября 2016 года.

Западная часть города на другом берегу реки Тигр пока остается под контролем террористов.