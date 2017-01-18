Керри посоветовал Евросоюзу не терять веру в себя
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Госсекретарь США Джон Керри посоветовал Евросоюзу не терять веру в собственную состоятельность, пишет брюссельская интернет-газета EUobserver.
Ранее в интервью европейским СМИ избранный президент США Дональд Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по беженцам и назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить".
"Мое послание: Европа должна поверить в себя", — приводит издание слова выступления Керри на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что Евросоюз проводит собственную независимую политику, на которую США не влияют, но стороны, безусловно, объединяют общие интересы. По ее словам, "мы всегда рады быть в хорошей компании, но мы сами определяем нашу политику". При этом глава европейской дипломатии заявила, что мнения ЕС и США по ряду вопросов могут расходиться, "как это было в прошлом и может происходить в будущем".
Time назвал Трампа "Человеком года"
Избранный президент США Дональд Трамп оказал наибольшее влияние на события этого года - так объяснила выбор журнала главный редактор Time Нэнси Гиббс.
На фото: избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.
"2016 был годом его подъема, 2017 будет годом его правления, и, как и у всех новоизбранных лидеров, у него есть шанс выполнить обещания и проигнорировать ожидания", — пишет главред Time о Трампе.
На фото: самолет Дональда Трампа.
Дональд Трамп с дочерью Иванкой.
Над фотографией Трампа для обложки специального издания Time работал фотограф Надав Кандер. Этот фотограф также делал снимок Барака Обамы, когда тот удостоился титула "Человек года" по версии журнала Time в 2012 году.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов.
Фотография Трампа была сделана 28 ноября в пентхаусе на 66 этаже башни Trump Tower в Нью-Йорке. На фото Трамп на темном фоне сидит в кресле вполоборота к зрителю, его взгляд устремлен прямо в объектив камеры. Выражение лица сосредоточенное, никакой активной мимики. Справа от фигуры расположена надпись: "Дональд Трамп. Президент разъединенных штатов Америки".
В шорт-лист рейтинга 2016 года вошли 11 номинантов, среди которых президент России Владимир Путин, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, основатель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах в США.
По мнению главреда Time, США прошли через сезон выборов наиболее разделенными, чем когда-либо ранее.
Дональд Трамп, его жена Меланья и сын.
Трамп, названный Time "Человеком года", дал журналу интервью, где заявил, что не согласен с выводами национальной разведки о том, что Россия якобы взломала сервера его соперницы по выборам Хиллари Клинтон.
Автор статьи в Time пытается определить причины, по которым Трамп стал "человеком года". "Чтобы напомнить Америке, что демагогия питается отчаянием, что правда сильна настолько, насколько сильно доверие к тем, кто ее произносит; чтобы расширить возможности "скрытого электората", активно выдвигая на первый план их ярость и показывая их страхи; чтобы создать будущую политическую культуру, уничтожив вчерашнюю, — Дональд Трамп стал человеком года по версии Time", — говорится в статье под названием "Выбор".
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.
Сторонник Дональда Трампа в холле башни Трампа.
Дональд Трамп в окружении сторонников после выборов в США.
Мнение читателей журнала Time отличается от выбора редакции: они назвали человеком года премьер-министра Индии Нарендру Моди, его кандидатуру поддержали 19% участников голосования на сайте.
На фото: избранный президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп с детьми возле башни Трампа.
Дональд Трамп со своей семьей, июнь 2015 года.