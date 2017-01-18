Керри посоветовал Евросоюзу не терять веру в себя

БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Госсекретарь США Джон Керри посоветовал Евросоюзу не терять веру в собственную состоятельность, пишет брюссельская интернет-газета EUobserver.

Ранее в интервью европейским СМИ избранный президент США Дональд Трамп выразил восхищение решением Великобритании о выходе из ЕС, раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель по беженцам и назвал НАТО важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить".

"Мое послание: Европа должна поверить в себя", — приводит издание слова выступления Керри на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что Евросоюз проводит собственную независимую политику, на которую США не влияют, но стороны, безусловно, объединяют общие интересы. По ее словам, "мы всегда рады быть в хорошей компании, но мы сами определяем нашу политику". При этом глава европейской дипломатии заявила, что мнения ЕС и США по ряду вопросов могут расходиться, "как это было в прошлом и может происходить в будущем".