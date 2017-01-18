У экспертов пока нет версий авиакатастрофы под Бишкеком

БИШКЕК, 18 янв – РИА Новости. У экспертов пока нет предварительных версий причин авиакатастрофы под Бишкеком, когда турецкий грузовой Boeing 747 разбился при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорог республики.

На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, который утром в понедельник вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта, в настоящий момент работает группа международных экспертов, в том числе шесть членов комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). При падении самолета были разрушены около 30 частных домов. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе всех четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Киргизии, из которых — 16 детей.

"Каких-либо предварительных версий крушения "Боинга 747-400" со стороны представителей МАК пока нет. Возможно, к завершению соответствующей работы, к концу дня будет предоставлена дополнительная информация", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, в настоящий момент члены комиссии МАК под председательством Леонида Каширского, в соответствии с утвержденным планом работы, разделились на три группы. Одна из них ведет работу на месте происшествия, вторая работает в аэропорте "Манас", эксперты третьей группы проводят встречи с сотрудниками госпредприятия "Кыргызаронавигация" при Минтрансе республики.

Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Жамшит Калилов, власти Киргизии предоставили ангар для обломков самолета. "Как только со стороны комиссии МАК будет дано разрешение на вывоз обломков самолета, начнется их транспортировка. Транспорт для вывоза обломков выделен МЧС", — сказал он.