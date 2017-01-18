У экспертов пока нет версий авиакатастрофы под Бишкеком
13:4618.01.2017
(обновлено: 13:47 18.01.2017)
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БИШКЕК, 18 янв – РИА Новости. У экспертов пока нет предварительных версий причин авиакатастрофы под Бишкеком, когда турецкий грузовой Boeing 747 разбился при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорог республики.
На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, который утром в понедельник вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта, в настоящий момент работает группа международных экспертов, в том числе шесть членов комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК). При падении самолета были разрушены около 30 частных домов. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе всех четырех членов экипажа воздушного судна и 34 граждан Киргизии, из которых — 16 детей.
"Каких-либо предварительных версий крушения "Боинга 747-400" со стороны представителей МАК пока нет. Возможно, к завершению соответствующей работы, к концу дня будет предоставлена дополнительная информация", — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, в настоящий момент члены комиссии МАК под председательством Леонида Каширского, в соответствии с утвержденным планом работы, разделились на три группы. Одна из них ведет работу на месте происшествия, вторая работает в аэропорте "Манас", эксперты третьей группы проводят встречи с сотрудниками госпредприятия "Кыргызаронавигация" при Минтрансе республики.
Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Жамшит Калилов, власти Киргизии предоставили ангар для обломков самолета. "Как только со стороны комиссии МАК будет дано разрешение на вывоз обломков самолета, начнется их транспортировка. Транспорт для вывоза обломков выделен МЧС", — сказал он.
Спасательные работы на месте крушения турецкого самолета под Бишкеком
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.
Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.
Грузовой борт дважды пытался зайти на посадку. Самолет задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы.
После приземления самолет буквально протаранил жилые дома поселка и загорелся.
При крушении грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел, сообщила в понедельник пресс-служба президента Киргизии.
Президент Киргизии поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.
На месте крушения работают военные и спасатели.
Госпитализированы 11 жителей дачного поселка, пострадавших в результате крушения самолета.
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком.
Военные на месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
Для расследования ЧП создана правительственная комиссия.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы президента Киргизии, готовится указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим.