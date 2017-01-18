В центральной Италии произошли еще два мощных подземных толчка

РИМ, 18 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Еще два сильных подземных толчка произошли в центральной Италии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магнитуда первого подземного толчка, который был зарегистрирован в 10.25 (12.25 мск), составила 5,3, второго — 5,4, третьего — 5,3.
Feeling several aftershocks of #earthquake in Central Italy today; @LastQuake pins original quake at M5.7; last tremor was several seconds pic.twitter.com/taJJqQ8V6Z— Elise Harris (@eharris_it) 18 января 2017 г.
Эпицентр находится более чем в 100 километрах к востоку от Рима, при этом толчки ощущались в историческом центре итальянской столицы.
Власти Рима после землетрясения проводят эвакуацию из метро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
Движение поездов в метро приостановили из соображений безопасности, проводятся необходимые технические проверки. Также сообщалось об эвакуации здания итальянского МИД, нескольких школ и офисного здания в центре Рима, где располагается банк BNL.
Кроме того, эвакуированы жители загородных населенных пунктов в зоне поражения, передает агентство Франс Пресс.
Экстренные службы подняли в воздух вертолеты для оценки последствий землетрясения. О жертвах и разрушениях зданий пока не сообщалось.
Данных о российских туристах, которые могли бы пострадать во время землетрясения, также пока не поступало.
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного регулирования Кристос Стилианидес заявил в своем Twitter, что ЕС готов оказать Италии всю необходимую помощь.