В центральной Италии произошли еще два мощных подземных толчка

РИМ, 18 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Еще два сильных подземных толчка произошли в центральной Италии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По уточненным данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, магнитуда первого подземного толчка, который был зарегистрирован в 10.25 (12.25 мск), составила 5,3, второго — 5,4, третьего — 5,3.

Feeling several aftershocks of #earthquake in Central Italy today; @LastQuake pins original quake at M5.7; last tremor was several seconds pic.twitter.com/taJJqQ8V6Z — Elise Harris (@eharris_it) 18 января 2017 г.

​Эпицентр находится более чем в 100 километрах к востоку от Рима, при этом толчки ощущались в историческом центре итальянской столицы.

Власти Рима после землетрясения проводят эвакуацию из метро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Движение поездов в метро приостановили из соображений безопасности, проводятся необходимые технические проверки. Также сообщалось об эвакуации здания итальянского МИД, нескольких школ и офисного здания в центре Рима, где располагается банк BNL.

Кроме того, эвакуированы жители загородных населенных пунктов в зоне поражения, передает агентство Франс Пресс.

Экстренные службы подняли в воздух вертолеты для оценки последствий землетрясения. О жертвах и разрушениях зданий пока не сообщалось.

Данных о российских туристах, которые могли бы пострадать во время землетрясения, также пока не поступало.

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного регулирования Кристос Стилианидес заявил в своем Twitter, что ЕС готов оказать Италии всю необходимую помощь.