В Киргизии на месте крушения Boeing найден еще один бортовой самописец

БИШКЕК, 18 янв – РИА Новости. Еще один бортовой самописец обнаружили на месте крушения турецкого Boeing под Бишкеком, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

Турецкий грузовой Boeing 747-400 разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас" в понедельник. Воздушное судно рухнуло на дачный поселок, разрушив и повредив 32 частных дома. Опознаны тела 37 человек, погибших при крушении.

Первый "черный ящик" нашли на месте авиакатастрофы накануне.

В правительстве Киргизии пояснили, что деталь самолета, найденная в первый день после крушения, о которой сообщалось как о "черном ящике", "была ошибочно принята за бортовой самописец".

"Анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Кыргызстан 17 января. "Черные ящики" будут направлены в Москву для расшифровки", — отметили в пресс-службе.

На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция и разбор завалов.