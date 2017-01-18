В Киргизии на месте крушения Boeing найден еще один бортовой самописец
12:5418.01.2017
(обновлено: 13:20 18.01.2017)
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БИШКЕК, 18 янв – РИА Новости. Еще один бортовой самописец обнаружили на месте крушения турецкого Boeing под Бишкеком, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.
Турецкий грузовой Boeing 747-400 разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас" в понедельник. Воздушное судно рухнуло на дачный поселок, разрушив и повредив 32 частных дома. Опознаны тела 37 человек, погибших при крушении.
Первый "черный ящик" нашли на месте авиакатастрофы накануне.
В правительстве Киргизии пояснили, что деталь самолета, найденная в первый день после крушения, о которой сообщалось как о "черном ящике", "была ошибочно принята за бортовой самописец".
"Анализом данных с бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Кыргызстан 17 января. "Черные ящики" будут направлены в Москву для расшифровки", — отметили в пресс-службе.
На месте авиакатастрофы продолжается поисковая операция и разбор завалов.
Спасательные работы на месте крушения турецкого самолета под Бишкеком
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.
Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.
Грузовой борт дважды пытался зайти на посадку. Самолет задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы.
После приземления самолет буквально протаранил жилые дома поселка и загорелся.
При крушении грузового самолета Boeing 747-400 под Бишкеком установлена гибель 31 человека и найдены фрагменты девяти тел, сообщила в понедельник пресс-служба президента Киргизии.
Президент Киргизии поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения самолета для ликвидации последствий трагедии.
На месте крушения работают военные и спасатели.
Госпитализированы 11 жителей дачного поселка, пострадавших в результате крушения самолета.
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под Бишкеком.
Военные на месте крушения грузового самолета компании MyCargo Airlines, осуществлявшего рейс Гонконг - Стамбул, недалеко от аэропорта "Манас" в селе Дача-Суу Сокулукского района Чуйской области близ Бишкека.
Для расследования ЧП создана правительственная комиссия.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы президента Киргизии, готовится указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим.