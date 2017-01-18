Польша хочет создать армию, способную противостоять "военному давлению" РФ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил о намерении страны создать вооруженные силы, способные противостоять "военному давлению" со стороны России.

Мачеревич в эфире телеканала Republika прокомментировал размещение в стране войск США и НАТО. "(Они являются) гарантией физической независимости от военного давления с российской стороны, пока мы не построим свои вооруженные силы, пока не сможем делать это полностью в собственном измерении", — заявил министр.

Глава Минобороны подчеркнул необходимость стремиться к ситуации, в которой именно польские ВС будут в состоянии защитить независимость страны. В этом контексте он отметил создание Войск территориальной обороны.

"Мы не минимизируем армию, не уменьшаем ее, не ослабляем, как это делала (правившая до 2015 года партия) "Гражданская платформа" и (экс-президент) Бронислав Коморовский. Мы развиваем ее как путем модернизации, так и численным увеличением", — подчеркнул он.

Ранее польские власти неоднократно заявляли о существовании "российской угрозы" в связи с размещением вооружений в приграничной Калининградской области. В Минобороны РФ подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков пояснил, что это мобильный комплекс, и ракетные войска совершенствуют подготовку. По его словам, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.