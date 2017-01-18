В Белоруссии собирают подписи за отмену налога на "тунеядство"

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Белорусские оппозиционеры собирают подписи под требованием отменить так называемый налог на "тунеядство", передает в среду корреспондент РИА Новости.
В среду возле Комаровского рынка в центре Минска подписи за отмену декрета вышли собирать несколько оппозиционных политиков, в том числе глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Данное мероприятие вызывает достаточно пристальный интерес прохожих. Многие из них оставляют свои подписи в подписных листах, активно обсуждают "налог с тунеядцев". При этом высказываются мнения как "за", так и "против".
"Этот вопрос будет рассматриваться в Палате представителей. Анна Конопацкая может выйти на трибуну и привести свои аргументы, почему декрет надо отменить. Мы собираем подписи для того, чтобы она могла показать подписи тысяч людей, которые этот декрет не поддерживают", — сказал Лебедько.
Политик не согласен с тем, что неработающие граждане не платят налогов.
"Люди теряют работу, а от них еще требуют заплатить. В цивилизованных странах государство платит людям, потерявшим работу… Каждый покупатель, который пришел в магазин, уже платит налог на добавленную стоимость независимо от того работаешь ты или не работаешь", — пояснил он свою позицию.