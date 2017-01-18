В Белоруссии собирают подписи за отмену налога на "тунеядство"

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Белорусские оппозиционеры собирают подписи под требованием отменить так называемый налог на "тунеядство", передает в среду корреспондент РИА Новости.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Власти предполагали, что в Белоруссии окажется порядка 400 тысяч граждан, которые не работают и не платят налоги. Министерство по налогам и сборам Белоруссии сообщило, что налоговые органы направили около 400 тысяч извещений на уплату "налога с тунеядцев".

В среду возле Комаровского рынка в центре Минска подписи за отмену декрета вышли собирать несколько оппозиционных политиков, в том числе глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Данное мероприятие вызывает достаточно пристальный интерес прохожих. Многие из них оставляют свои подписи в подписных листах, активно обсуждают "налог с тунеядцев". При этом высказываются мнения как "за", так и "против".

Пообщавшись с журналистами, Лебедько отметил, что его партия не согласна с данным налогом и планирует поднять этот вопрос в парламенте через своего единственного представителя — Анну Конопацкую.

"Этот вопрос будет рассматриваться в Палате представителей. Анна Конопацкая может выйти на трибуну и привести свои аргументы, почему декрет надо отменить. Мы собираем подписи для того, чтобы она могла показать подписи тысяч людей, которые этот декрет не поддерживают", — сказал Лебедько.

Политик не согласен с тем, что неработающие граждане не платят налогов.

"Люди теряют работу, а от них еще требуют заплатить. В цивилизованных странах государство платит людям, потерявшим работу… Каждый покупатель, который пришел в магазин, уже платит налог на добавленную стоимость независимо от того работаешь ты или не работаешь", — пояснил он свою позицию.