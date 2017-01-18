США начали перебрасывать в Японию истребители-невидимки F-35
12:2818.01.2017
(обновлено: 13:24 18.01.2017)
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ТОКИО, 18 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Американский истребитель-невидимка F-35 переброшен в среду в Японию на военную базу в Ивакуни (префектура Ямагути), положив начала размещению этих самолетов за пределами США, передало агентство Киодо.
Власти города Ивакуни одобрили размещение на расположенной там американской военной базе истребителей F-35 в декабре. Рассмотрение вопроса откладывалось из-за аварии в начале декабря американского истребителя-бомбардировщика F/A-18, приписанного к базе Ивакуни. Пилот самолета, как сообщалось ранее, погиб.
По данным Киодо, планы США включали размещение на военной базе в Ивакуни, начиная с января, шестнадцати F-35, призванных заменить устаревшие F/A-18 и AV-8 Harrier.
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II