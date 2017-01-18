СБУ пообещала пустить Наташу Королеву на Украину на похороны бабушки

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки, сообщила РИА Новости представитель ведомства Елена Гитлянская.

В октябре СБУ без объяснения причин на пять лет запретила уроженке Киева Королевой въезд в страну. В среду артистка написала в своем аккаунте в Instagram, что "не может похоронить" свою бабушку, которая скончалась в украинской столице.

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

"Конечно, разрешим. Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно", — сказала Гитлянская.

Представитель СБУ отметила, что разрешение на въезд будет дано Королевой только на время похорон.

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности". К минувшему ноябрю таких оказалось почти 140 человек, в их числе коллеги Королевой Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Григорий Лепс.