В Германии художника оштрафовали за отжимания на церковном алтаре

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Германии оштрафовали художника Александра Карле, который в рамках своего культурного видео-проекта отжался на алтаре церкви в Саарбрюккене, сообщает журнал Spiegel.

На видео под названием "Pressure to Perform" ("Необходимость творить") Карле сделал 27 отжиманий на алтаре церкви Св. Йохана. Позже художник заявил, что все происходящее относится лишь к искусству, намерений провести акцию против церкви у него не было.

"Необходимо четко констатировать: когда алтарь приравнивается к гимнастическому мату – это проявление неуважения. И если предполагается, что тут речь идет об искусстве, очевидно, что вы можете выражать вашу свободу творчества не везде и не в любое время", — сообщили в суде.

Мужчину обвинили в незаконном вторжении и препятствовании отправлению религиозного обряда. Суд обязал правонарушителя выплатить штраф в размере 700 евро.