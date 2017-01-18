Почти на всей территории Испании из-за непогоды объявили режим ЧП

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Испании, за исключением Канарских островов, объявлен режим повышенной опасности из-за похолодания и непогоды, в некоторых населенных пунктах в Валенсии и Арагоне введен режим ЧП, сообщает метеорологическая служба Испании.

По данным службы, в автономных сообществах Испании, за исключением Канарских островов, введен желтый или оранжевый уровень опасности из-за сильных порывов ветра, снегопадов и холода. Как сообщается, в сообществах Арагон и Каталония минимальные значения термометра были зафиксированы на уровне 12 градусов ниже нуля.

По информации метеорологической службы, в некоторых населенных пунктах в сообществах Арагон и Валенсия объявлен режим чрезвычайного положения. Как сообщается, он продлится до 20 января.

Ранее сообщалось, что Испания готовится к резкому понижению температуры и снегопаду на значительной части страны. Высокий (оранжевый) уровень опасности был объявлен в Наварре, Бургосе, Леоне, Паленсии, Ла Риохе, Астурии, Теруэле и Кастельоне. В Барселоне введен "желтый уровень" — из-за ветра, достигающего скорости 80 километров в час, и высоких волн — до трех метров.