Почти на всей территории Испании из-за непогоды объявили режим ЧП

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Испании, за исключением Канарских островов, объявлен режим повышенной опасности из-за похолодания и непогоды, в некоторых населенных пунктах в Валенсии и Арагоне введен режим ЧП, сообщает метеорологическая служба Испании.
По информации метеорологической службы, в некоторых населенных пунктах в сообществах Арагон и Валенсия объявлен режим чрезвычайного положения. Как сообщается, он продлится до 20 января.
Ранее сообщалось, что Испания готовится к резкому понижению температуры и снегопаду на значительной части страны. Высокий (оранжевый) уровень опасности был объявлен в Наварре, Бургосе, Леоне, Паленсии, Ла Риохе, Астурии, Теруэле и Кастельоне. В Барселоне введен "желтый уровень" — из-за ветра, достигающего скорости 80 километров в час, и высоких волн — до трех метров.