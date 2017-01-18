Глава МИД Австрии назвал условия снятия санкций с России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что выступает за постепенное снятие антироссийских санкций ЕС в случае выполнения минских соглашений по Украине.

"Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер. Однако это не относится к санкциям, введенным в ответ на незаконное присоединение Крыма", — сказал он агентству Sputnik.

В Москве неоднократно отмечали, что считают абсурдным увязывать западные санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Донбассе.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент Владимир Путин заявил, что считает "крымский вопрос" закрытым.