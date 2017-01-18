В Израиле полицейские застрелили араба, пытавшегося их протаранить

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв — РИА Новости. Сотрудник израильской полиции и араб-израильтянин погибли в ходе столкновений, которые произошли при сносе домов в бедуинском поселке Умм аль-Хирам на юге страны, сообщили правоохранительные органы.

Полицейского, по заявлению пресс-службы, намеренно сбил на машине один из участников акции протеста. Водитель был убит ответным огнем.

"С большой скорбью сообщаем о смерти сотрудника полиции, прапорщика… Эреза Леви, который погиб в результате нападения с применением транспортного средства в Умм аль-Хирам. Ему было 34 года", — говорится в сообщении полиции.

Публикация информации о гибели полицейского была разрешена после того, как командование оповестило его родственников.

Джипом, который протаранил сотрудников правоохранительных органов, управлял израильский араб. В нем опознали "работника системы образования" и активиста "Исламского движения" — крупнейшей в стране исламистской организации, сообщила полиция.

Правозащитная организация "Адала" ставит под сомнение версию о преднамеренном характере наезда и ссылается на очевидцев, которые утверждают, что 50-летний учитель потерял управление, когда попытался уехать с места столкновений.

"Местные жители и активисты, видевшие инцидент… говорят, что Яакуб Абу аль-Киян пытался покинуть деревню и потерял управление своим автомобилем только после того, как полицейские начали по нему стрелять", — сказано в пресс-релизе организации.

Полиция опубликовала фотографию дорогого внедорожника белого цвета с вмятиной на капоте и пулевыми отверстиями.

Местные СМИ сообщают также, что среди пострадавших в столкновениях — депутат парламента, лидер "Объединенного арабского списка" Айман Уде.

После того, как полиция справилась с волнениями, строительная техника приступила к сносу строений в центральном части Умм аль-Хирам.

Правозащитники объясняют, что бедуинская деревня 60 лет существует в пустыне Негев, но так и не получила законного статуса. Ее жители отказываются подчиниться решению суда и переезжать в соседний город, чтобы освободить место под строительство поселка для евреев-израильтян и расширения лесопосадок.