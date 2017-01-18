Трамп призвал гостей, решивших бойкотировать инаугурацию, вернуть билеты
08:5118.01.2017
(обновлено: 13:07 18.01.2017)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решившие бойкотировать его инаугурацию должны вернуть билеты.
"Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию — ред), все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты", — говорит Трамп во фрагменте интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в среду.
По данным Ассошиэйтед пресс, более 30 конгрессменов от Демократической партии объявили о планах бойкотировать предстоящую 20 января инаугурацию 45-го президента США.
Между тем, как сообщали в декабре-январе американские СМИ, о своем намерении присутствовать на церемонии заявили 39-й президент США Джимми Картер, 42-й президент Билл Клинтон с супругой Хиллари и 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой. Джордж Буш-старший, которому сейчас 92 года, пропустит инаугурацию по состоянию здоровья.
Триумф Трампа
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.