В Белом доме считают, что "мир бы рухнул" без ответа США на события в Крыму

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США были обязаны отреагировать на события вокруг Крыма, заявил заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс.

"Когда произошел захват территории иностранного государства, мы несли ответственность за организацию ответа на этот шаг. Без этого мир бы рухнул", — сказал он, имея в виду присоединение Крыма к России в 2014 году.

Родс при этом признал, что Вашингтон уважают право Москвы на собственные интересы.

По словам американского чиновника, "США много сделали" вместе с Россией, когда президентом был Дмитрий Медведев.

"Мы достигли нового договора по СНВ, мы поддержали вступление России в ВТО, мы отменили действие поправки Джексона-Вэника", — подчеркнул он.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Реакцией США и ЕС стали сначала персональные санкции в отношении российского и крымского руководства, а затем и ограничительные меры, затронувшие целые секторы российской экономики. Уходящий президент США Барак Обама в январе продлил санкции на год.