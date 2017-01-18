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В мире

Белград не поддержит санкции США против президента Республики Сербской

00:4318.01.2017
(обновлено: 12:55 18.01.2017)
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Председатель правительства Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
© AFP 2017/ Elvis Barukcic
США внесли в список санкций президента Республики Сербской Милорада Додика
Накануне американский Минфин сообщил, что президента РС БиГ внесли в санкционный список. Политик попал под санкции за то, что, по мнению США, препятствовал выполнению мирных соглашений, достигнутых в Дейтоне в 1995 году. Это информацию подтвердила американский посол в БиГ Морин Кормак.

По ее словам, которые приводит Радио и телевидение Республики Сербской, имущество и активы Додика, находящиеся под контролем лиц из США или на территории Соединенных Штатов, должны быть блокированы. Кроме того, американским гражданам полностью запрещены транзакции, которые включают Додика".

Агитационный плакат президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Архивное фото
© AFP 2017/ Elvis Barukcic
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Днем премьер-министр Сербии провел несколько двусторонних встреч на Международном экономическом форуме в Давосе, среди них – разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом, с которым он обсудил ситуацию на Балканах, в частности сложные отношения Белграда и Приштины. Затем Вучич сообщил телеканалу РТС, что получил неофициальную информацию о введении США санкций против Додика.

"Конечно, правительству предстоит, как коллегиальному органу, принимать решение. Лично не знаю, как вам и объяснить… Чтобы мы сказали, что блокируем имущество президента Республики Сербской и не позволяем ему приехать в Белград… Это нереально и этого не произойдет", — цитирует РТС главу правительства Сербии.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AFP 2017/ Andrej Isakovic
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Сам глава Республики Сербской заявил в Баня-Луке, что пока не получал никакой официальной информации о введенных против него санкциях, но "ожидает чего-то подобного". В среду Додик намерен обратиться к гражданам.

В минувшую пятницу президент Республики Сербской был вынужден оповестить пригласивших его организаторов инаугурации избранного президента США Дональда Трампа об отказе от поездки в Вашингтон, так как посольство США в БиГ не выдало ему сначала дипломатическую, а затем обычную гражданскую визу. Додик назвал такое поведение американского диппредставительства попыткой давления на руководство Баня-Луки и на него лично и отметил, что, "похоже, члену "Аль-Каиды" (группировка запрещена в России) легче въехать в Америку, чем мне".

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