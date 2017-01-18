Белград не поддержит санкции США против президента Республики Сербской

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
По ее словам, которые приводит Радио и телевидение Республики Сербской, имущество и активы Додика, находящиеся под контролем лиц из США или на территории Соединенных Штатов, должны быть блокированы. Кроме того, американским гражданам полностью запрещены транзакции, которые включают Додика".
"Конечно, правительству предстоит, как коллегиальному органу, принимать решение. Лично не знаю, как вам и объяснить… Чтобы мы сказали, что блокируем имущество президента Республики Сербской и не позволяем ему приехать в Белград… Это нереально и этого не произойдет", — цитирует РТС главу правительства Сербии.
В минувшую пятницу президент Республики Сербской был вынужден оповестить пригласивших его организаторов инаугурации избранного президента США Дональда Трампа об отказе от поездки в Вашингтон, так как посольство США в БиГ не выдало ему сначала дипломатическую, а затем обычную гражданскую визу. Додик назвал такое поведение американского диппредставительства попыткой давления на руководство Баня-Луки и на него лично и отметил, что, "похоже, члену "Аль-Каиды" (группировка запрещена в России) легче въехать в Америку, чем мне".