Белград не поддержит санкции США против президента Республики Сербской

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддержит санкции против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Накануне американский Минфин сообщил, что президента РС БиГ внесли в санкционный список. Политик попал под санкции за то, что, по мнению США, препятствовал выполнению мирных соглашений, достигнутых в Дейтоне в 1995 году. Это информацию подтвердила американский посол в БиГ Морин Кормак.

По ее словам, которые приводит Радио и телевидение Республики Сербской, имущество и активы Додика, находящиеся под контролем лиц из США или на территории Соединенных Штатов, должны быть блокированы. Кроме того, американским гражданам полностью запрещены транзакции, которые включают Додика".

Днем премьер-министр Сербии провел несколько двусторонних встреч на Международном экономическом форуме в Давосе, среди них – разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом, с которым он обсудил ситуацию на Балканах, в частности сложные отношения Белграда и Приштины. Затем Вучич сообщил телеканалу РТС, что получил неофициальную информацию о введении США санкций против Додика.

"Конечно, правительству предстоит, как коллегиальному органу, принимать решение. Лично не знаю, как вам и объяснить… Чтобы мы сказали, что блокируем имущество президента Республики Сербской и не позволяем ему приехать в Белград… Это нереально и этого не произойдет", — цитирует РТС главу правительства Сербии.

Сам глава Республики Сербской заявил в Баня-Луке, что пока не получал никакой официальной информации о введенных против него санкциях, но "ожидает чего-то подобного". В среду Додик намерен обратиться к гражданам.

В минувшую пятницу президент Республики Сербской был вынужден оповестить пригласивших его организаторов инаугурации избранного президента США Дональда Трампа об отказе от поездки в Вашингтон, так как посольство США в БиГ не выдало ему сначала дипломатическую, а затем обычную гражданскую визу. Додик назвал такое поведение американского диппредставительства попыткой давления на руководство Баня-Луки и на него лично и отметил, что, "похоже, члену "Аль-Каиды" (группировка запрещена в России) легче въехать в Америку, чем мне".