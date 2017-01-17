Осужденные во Франции российские болельщики готовятся вылететь в Москву

ПАРИЖ, 17 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Два российских футбольных болельщика — Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за беспорядки на чемпионате Европы-2016, зарегистрированы на самолет и готовятся вылететь в Москву, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов.

"Они зарегистрированы на рейс — нам сказали в аэропорту. Надеюсь, что все будет нормально", — сказал Молчанов.

Ранее генконсул сообщил РИА Новости, что вылет болельщиков из Парижа запланирован на 19.00 (21.00 мск), а посадка их самолета в Москве должна произойти вскоре после полуночи 18 января.

В декабре суд удовлетворил ходатайство о выдворении из Франции Ерунова и Горбачева. Тогда же глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что они оба вернутся домой в середине января.

Российские болельщики Ерунов, Горбачев и Николай Морозов решением суда получили сроки от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия — Россия на Евро-2016. В сентябре суд в Провансе отклонил апелляцию Морозова. В октябре наказание Ерунову и Горбачеву было смягчено на шесть и три месяца соответственно. В конце ноября суд Прованса рассмотрел дело Морозова об условно-досрочном освобождении с выдворением, после чего фанат вернулся в Россию.