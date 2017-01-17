Полиция Израиля вызвала на допрос сына премьера страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв – РИА Новости. Израильская полиция вызвала сына премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху на допрос в рамках расследования дела о получении семьей главы правительства дорогостоящих подарков от крупных бизнесменов, передает Второй канал местного телевидения.

Сам премьер, которого допрашивали уже дважды, настаивает, что в его действиях не было ничего незаконного, с фигурирующими в деле миллиардерами его связывают сугубо дружеские отношения, а стоимость подарков – сигар и шампанского – во много раз преувеличена израильскими СМИ.

По данным Второго канала, во вторник вечером на допрос в полицию приехал старший сын премьера Яир Нетаньяху. "Сын главы правительства должен дать показания в рамках "дела 1000" — о подарках, в получении которых от представителей деловых кругов в Израиле и за рубежом подозревается его отец. Сыну Нетаньяху предстоит, в частности, ответить, получал ли он сам ценные подарки от миллиардера Джеймса Пакера", — сказано в сообщении телеканала.

О связях австралийского бизнесмена с Нетаньяху израильские СМИ много писали в конце прошлого года. По их утверждению, Пакер дарил семье премьера билеты на концерт своей тогдашней подруги Мэрайи Керри, а Яир Нетаньяху не раз гостил в апартаментах, которые принадлежали бизнесмену или арендовались им. Сам австралиец, согласно публикациям, интересовался получением израильского гражданства.

Премьера, который занимает также пост министра коммуникаций, также подозревают в попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в принадлежащих ему изданиях в обмен на принятие закона, ограничивающего возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Если расследование завершится выдвижением официальных обвинений, то Нетаньяху, вероятно, придется уйти в отставку. Сам он накануне пообещал своим соратникам по правящей партии "Ликуд", что еще "многие годы" будет руководить Израилем, и обвинил местные СМИ в организации "грандиозной кампании" для оказания давления на следствие и, в конечном итоге, свержения правительства.