Частичная отмена Obamacare лишит страховки 18 миллионов человек

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Частичная отмена реформы здравоохранения в США, известной под неформальным названием Obamacare, грозит потерей медицинской страховки для 18 миллионов человек и резким ростом стоимости страховых полисов, говорится в докладе Бюджетного управления конгресса, опубликованном во вторник.
Избранный президент США Дональд Трамп и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий. Бюджетное управление конгресса (CBO) — непартийный орган конгресса, который проводит экономические исследования. Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.
CBO и еще один надпартийный орган — Совместный комитет по налогообложению (JCT) — исследовали вариант, при котором будут отменены штрафы за отсутствие страховки и субсидии малоимущим, но сохранены изменения на рынке, введенные с реформой. Именно такую возможность неоднократно упоминали Трамп и республиканцы.
При этом страховые выплаты для людей, которые сами покупают себе страховку, вырастут на 20-25% в первый год и до 50% за два года. К 2026 году страховые выплаты удвоятся, прогнозируют экономисты.
Республиканцы пока не отреагировали на результаты доклада.
Доклад составлен по запросу демократического меньшинства в конгрессе, однако выполнен в соответствии с критериями Бюджетного управления конгресса, которому запрещено высказывать политические предпочтения и предписано ограничиваться экономическим анализом.