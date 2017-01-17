Частичная отмена Obamacare лишит страховки 18 миллионов человек

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Частичная отмена реформы здравоохранения в США, известной под неформальным названием Obamacare, грозит потерей медицинской страховки для 18 миллионов человек и резким ростом стоимости страховых полисов, говорится в докладе Бюджетного управления конгресса, опубликованном во вторник.

Избранный президент США Дональд Трамп и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу, этот вопрос крайне политизирован для обеих партий. Бюджетное управление конгресса (CBO) — непартийный орган конгресса, который проводит экономические исследования. Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.

CBO и еще один надпартийный орган — Совместный комитет по налогообложению (JCT) — исследовали вариант, при котором будут отменены штрафы за отсутствие страховки и субсидии малоимущим, но сохранены изменения на рынке, введенные с реформой. Именно такую возможность неоднократно упоминали Трамп и республиканцы.

Отмечается, что в случае реализации такого законодательства число незастрахованных американцев вырастет на 18 миллионов за один год. Если будет отменена та часть реформы, которая расширяет медицинскую помощь бедным, до 2026 года страховки лишатся 32 миллиона человек.

При этом страховые выплаты для людей, которые сами покупают себе страховку, вырастут на 20-25% в первый год и до 50% за два года. К 2026 году страховые выплаты удвоятся, прогнозируют экономисты.

Республиканцы пока не отреагировали на результаты доклада.

Доклад составлен по запросу демократического меньшинства в конгрессе, однако выполнен в соответствии с критериями Бюджетного управления конгресса, которому запрещено высказывать политические предпочтения и предписано ограничиваться экономическим анализом.