При случайной атаке ВВС Нигерии на лагерь беженцев погибли 100 человек

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более 100 человек погибли в результате ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местных властей.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию "Врачи без границ" (MSF) сообщило, что жертвами бомбардировки стали до 50 человек, 120 получили ранения.

Как сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК), в результате авиаудара погибли шесть сотрудников Красного креста.

Во вторник представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли. По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию "Врачи без границ" и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.