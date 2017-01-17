До 50 человек погибли в результате случайной атаки ВВС Нигерии на беженцев

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. До 50 человек погибли в результате случайной бомбардировки нигерийских ВВС лагеря временно перемещенных лиц на северо-востоке страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление организации "Врачи без границ" (MSF).

"Бригады MSF видели 120 раненых и 50 погибших", — цитирует агентство заявление организации. При этом один из местных жителей сообщил агентству, что в результате атаки погибли 25 человек.

Ранее представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли. По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию "Врачи без границ" и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.