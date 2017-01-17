Штаб Трампа пообещал активную деятельность с первого дня работы

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новая администрация США начнет активную деятельность с первого же дня своей работы, сообщил во вторник официальный представитель штаба избранного президента Дональда Трампа Шон Спайсер.

Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Не вдаваясь в подробности, Спайсер отметил, что работа начнется в этот же день, но основные действия будут предприниматься с понедельника, 23 января.

"Я думаю, в понедельник вы увидите большой шквал активности. Но будет ряд вещей, которые избранный президент вместе со штабом собирается предпринять и в выходные. Мы пока работаем над этим. Данная информация будет распространяться через президентский пресс-пул", — сказал Спайсер.

Он также добавил, что ряд шагов будет предпринят уже в пятницу. По его словам, прежде всего, это будет касаться организационных и протокольных моментов, в частности, приведения к присяге новых членов кабинета.