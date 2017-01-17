Додон выяснит, почему российских журналистов не пускали в Молдавию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что дал поручение разобраться со всеми случаями запрета въезда в страну журналистов — граждан РФ, за пять лет, по его словам, было 140-150 таких случаев.

"Для меня было важно разобраться в этой проблеме… Я неоднократно ранее, будучи еще депутатом, ездил в аэропорт разбираться, почему не пускают на территорию Молдавии граждан тех или иных стран — не только РФ, но и ряда стран ЕС. Сейчас я запросил информацию. Российских граждан с запретами на право въезда, если я не ошибаюсь, за пять лет — с 2011 по 2016 годы — около 140-150 человек", — заявил Додон во вторник журналистам, комментируя проблему запрета въезда в Молдавию российских журналистов.

Он подчеркнул, что запросил "информацию по каждому случаю, что являлось основой для недопуска". "Мы будем разбираться с каждым случаем, думаю, что там больше эмоций", — добавил молдавский лидер.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.