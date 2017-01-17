Израильские военные застрелили напавшего на них с ножом палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв – РИА Новости. Израильские военные застрелили палестинца, который попытался напасть на них с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Нападение на контрольно-пропускном пункте в районе крупного палестинского города Тулькарма продолжило череду арабских атак, жертвами которых за год стали порядка 40 человек.

"Нападавший попытался ударить ножом солдата. По нему открыли огонь, и он был убит. С израильской стороны пострадавших нет", — сказано в сообщении пресс-службы.

Подобные атаки, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде. Череда нападений продолжается с осени прошлого года, хотя в последние месяцы их частота заметно снизилась.