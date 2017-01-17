Армия Нигерии призналась в случайной атаке на беженцев

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Нигерии заявили, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор (Lucky Irabor), инцидент произошел во вторник на северо-востоке страны, около границы с Камеруном. По его словам, в результате бомбардировки "несколько" гражданских лиц погибли, были ранены представители гуманитарных служб, включая нигерийцев, работавших на организацию "Врачи без границ" и Международный комитет Красного креста. Точное число погибших и пострадавших не сообщается.

Генерал заявил, что миссия проводилась на основе координат предположительного места сбора боевиков "Боко Харам". По его словам, планируется провести расследование инцидента. Ирабор подчеркнул, что пока слишком рано говорить о тактической ошибке.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.