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В мире

"Общее дело": Минск убеждает Москву в приверженности борьбе с миграцией

19:1217.01.2017
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Ночной вид площади Победы в городе Минске. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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МИНСК, 17 янв — РИА Новости. Беларусь и Россия делают одно общее дело, которое лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства двух стран, заявил официальный представитель МИД республики Дмитрий Мирончик.

Город Минск. Архивное фото
© Flickr/ Chris Price
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"Мы делаем общее с Россией дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства Беларуси и России", — цитирует словам Мирончика агентство Sputnik.

По его словам, Беларусь на Европейском континенте одна из немногих стран, "которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции". Мирончик добавил, что работу в этом направлении отмечают различные международные структуры. "Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без "лагерей", проблем с расселением и тому подобного", — сказал он.

Мирончик обратил внимание, что у российской стороны нет поводов для волнения в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции (МОМ).

Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Александров
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"Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад. Напомню, тогда Международная организация по миграции и Евросоюз реализовывали аналогичный проект "Содействие Правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии". Кроме того, они реализовывали, например, проекты "Поддержка соглашений о реадмиссии, заключенных Европейским Союзом с Молдовой, Россией и Украиной. Вопросы добровольного возвращения и реинтеграции (SIREADA) ", "Дальнейшее развитие механизмов реадмиссии в Российской Федерации" и другие", — продолжил он.

В рамках этих проектов, помимо прочего, российской стороне МОМ при финансовой поддержке ЕС оказывалось содействие в "создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами".

Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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"Отмечу, белорусская сторона не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ. Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран-участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров", — добавил официальный представитель МИД.

Мирончик подчеркнул, что Минск сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. "Единственное отличие — на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, то есть мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем", — заключил он.

Беженцы. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Пресс-секретарь подчеркнул, что ранее МОМ и ЕС реализовывали аналогичный проект по содействию правительству РФ в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии, а также ряд других проектов по этой теме. "В рамках этих проектов российской стороне МОМ при финансовой поддержке ЕС оказывалось содействие в "создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами", — отметил он.

Мирончик подчеркнул, что "белорусская сторона не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ". "Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран-участниц договора о создании Союзного государства Белоруссии и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров", — продолжил он.

"Белоруссия сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. Единственное отличие – на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, то есть мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем", — добавил официальный представитель МИД.

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