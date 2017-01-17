"Общее дело": Минск убеждает Москву в приверженности борьбе с миграцией

МИНСК, 17 янв — РИА Новости. Беларусь и Россия делают одно общее дело, которое лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства двух стран, заявил официальный представитель МИД республики Дмитрий Мирончик.

"Мы делаем общее с Россией дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства Беларуси и России", — цитирует словам Мирончика агентство Sputnik.

По его словам, Беларусь на Европейском континенте одна из немногих стран, "которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции". Мирончик добавил, что работу в этом направлении отмечают различные международные структуры. "Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без "лагерей", проблем с расселением и тому подобного", — сказал он.

Мирончик обратил внимание, что у российской стороны нет поводов для волнения в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции (МОМ).

"Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад. Напомню, тогда Международная организация по миграции и Евросоюз реализовывали аналогичный проект "Содействие Правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии". Кроме того, они реализовывали, например, проекты "Поддержка соглашений о реадмиссии, заключенных Европейским Союзом с Молдовой, Россией и Украиной. Вопросы добровольного возвращения и реинтеграции (SIREADA) ", "Дальнейшее развитие механизмов реадмиссии в Российской Федерации" и другие", — продолжил он.

В рамках этих проектов, помимо прочего, российской стороне МОМ при финансовой поддержке ЕС оказывалось содействие в "создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами".

"Отмечу, белорусская сторона не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ. Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран-участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров", — добавил официальный представитель МИД.

Мирончик подчеркнул, что Минск сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. "Единственное отличие — на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, то есть мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем", — заключил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ранее МОМ и ЕС реализовывали аналогичный проект по содействию правительству РФ в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии, а также ряд других проектов по этой теме. "В рамках этих проектов российской стороне МОМ при финансовой поддержке ЕС оказывалось содействие в "создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами", — отметил он.

Мирончик подчеркнул, что "белорусская сторона не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ". "Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран-участниц договора о создании Союзного государства Белоруссии и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров", — продолжил он.

"Белоруссия сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. Единственное отличие – на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, то есть мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем", — добавил официальный представитель МИД.

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