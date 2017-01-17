В Мадриде активистка устроила акцию на презентации восковой фигуры Трампа

МАДРИД, 17 янв – РИА Новости. Активистка движения Femen устроила акцию протеста во время презентации в музее восковых фигур в Мадриде нового экспоната – фигуры избранного президента США Дональда Трампа, об этом сообщается на странице испанского отделения Femen в социальной сети Twitter.

Полуобнаженная женщина подошла к фигуре, схватила воскового Трампа между ног, и начала выкрикивать "Схватите патриархат за …" на испанском и английском. Те же слова были написаны на ее спине.

Это переделанная цитата самого Трампа: в 2005 году в интервью он хвастался, что может хватать женщин за интимные места, поскольку он "звезда". Эта часть интервью, обнародованная во время предвыборной кампании, вызвала возмущение большой части американцев. 8 ноября 2016 года на избирательный участок в Нью-Йорке, где ожидали кандидата от республиканской партии, ворвались две полуобнаженные женщины из феминистской организации Femen, выкрикивая "прочь из нашего голосования, Трамп". На спинах у них было написана все та же переделанная цитата миллиардера.

Video: Topless @FemenSpain protester interrupts unveiling of Donald Trump waxwork at Madrid museum https://t.co/Er9c4WT68l — El País in English (@elpaisinenglish) 17 января 2017 г.

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Руководство мадридского музея заявило, что после инцидента усилит меры безопасности, поскольку "сейчас происходит то, чего раньше не происходило". "Я ей (активистке – ред.) сказал: хорошо, что она высказывается. Но не в такой форме. Когда приедет Трамп лично, пусть приходит и протестует, но не делает это в отношении статуи", — заявил представитель музея.

В музее восковых фигур Мадрида около 450 экспонатов – от Человека-Паука до Фиделя Кастро и членов испанской королевской семьи.