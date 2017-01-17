Додон заявил, что у Молдавии нет проблем с Румынией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. У Молдавии нет проблем с Румынией, кроме одной — по риторике политиков об объединении двух стран, заявил президент республики Игорь Додон.

"Соседей не выбирают, нужно дружить и с восточными, и с западными… По поводу Румынии — у нас есть очень много хороших проектов и программ, я собираюсь с Румынией дружить. Я уже говорил румынским друзьям и партнерам: у нас нет никаких проблем, кроме одной. Это проблема попыток объединения Молдавии и Румынии", — сказал Додон во вторник на пресс-конференции в Москве.

При этом он подчеркнул, что намерен "давать по рукам" всем, кто в Румынии на политическом уровне заявляет, что "государства в Молдавии нет и нужно ликвидировать молдавскую государственность".

"Только в партнерстве с РФ мы можем сохранить молдавскую государственность и идентичность. Если мы, как кто-то хочет, объединимся с Румынией, то молдавской идентичности не будет", — добавил Додон.

Президент Молдавии также сообщил, что ранее получил в подарок от президента РФ Владимира Путина карту 18 века с изображением "Большой Молдовы".