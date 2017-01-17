Посольство США прокомментировало слова Лаврова о поездках дипломатов по РФ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американские дипломаты согласно своему статусу имеют право встречаться с любыми людьми и путешествовать по территории России, заявила РИА Новости глава пресс-службы посольства США в РФ Мария Олсон.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что американские дипломаты ездят "по Калининградской, по Ленинградской, по Мурманской, Воронежской областям… в Новороссийске, в Чеченской Республике, вдоль границы с Донбассом, исколесили буквально все — вдоль и поперек" и что "помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде".

"Мы видели сообщения СМИ об утверждениях министра Лаврова. За разъяснениями могу только рекомендовать обратиться в МИД России. В целом же скажу, что, как и российские дипломаты в США, американские дипломаты и официальные лица в ходе каждодневной работы встречаются с самыми разными людьми. Подобно российским дипломатам в Соединенных Штатах, наши дипломаты путешествуют по территории Российской Федерации в рамках стандартной дипломатической деятельности для более полного и глубокого понимания ситуации в России. Взаимодействие между США и Россией продолжается и на уровне стран, и на уровне народов", — сказала Олсон.