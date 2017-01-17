МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американские дипломаты согласно своему статусу имеют право встречаться с любыми людьми и путешествовать по территории России, заявила РИА Новости глава пресс-службы посольства США в РФ Мария Олсон.
Посольство США прокомментировало слова Лаврова о поездках дипломатов по РФ
- Так почему нашим дипломатам в недалеком прошлом как вы установили выезд не более 80 км от посольства Российской Федерации??? А потом вообще выслали из своей страны???19:2117.01.201734
- Допустим, что согласно статусу имеют право встречаться с людьми. А тяга к переодеванию в дипломатический генотип зашита с времён дяди Гувера?18:5117.01.201726
- Ну а что? Обе стороны правду сказали, редкий случай, чтобы в одной статье! Единственно, что "умилило": "...для более полного и глубокого понимания ситуации в России. Взаимодействие между США и Россией продолжается и на уровне стран, и на уровне народов", — сказала Олсон."
Не делайте мне смешно! :)))19:2917.01.20173
- "Приедет... и или нашпионит, как последний сукин сын,
или же капризами все нервы вымотает:
и то ему не так, и это не так! " (с)19:4917.01.20176
- а может быть нужна внешнеполитическая этика специально рекомендованная для разных посольств в Москве, которую нарушать в России нельзя иначе может быть высылка дипломатов. Посмотрите что получилось в Украине во время переворота. Посольство США и стран ЕС финансировали и принимали непосредственное участие в этом вооруженном перевороте. А если бы Янукович собрал этих агитаторов и выслал бы из страны персонально, конкретных работников посольств, сделал бы их персонами нон-грата из-за их участия в подрыве конституционного строя, то переворота точно бы не было бы.19:5717.01.20179
- Надо теперь этих дипломатов валить.19:5717.01.20173
- Обколесили всю Россию! Может их попросить, что-бы фильм сняли, типа "The American spies got people across all Russia! Very annoying!"
Кто не знает перевода- Американские шпионы достали людей по всей России! Очень приставучие!"...21:0217.01.20173
- Согласно статуса ОНИ имеют. Но вот остальные, а особенно русские ....Да ни, ни, ни, ни... Их сразу высылают, их собственность воруют и грабят... Это такой "статус" у амерправосудия и дипломатии? Как у банальных воров?21:0617.01.20173
- Ещё что они"дипломаты партнёров" имеют право делать в нашей стране г.Олсон?21:1517.01.20172
- А мне даже интересно: если будут случайно и неожиданно резко разгонять несанкционированный митинг (мало ли что случается) чем нибудь тяжёлым или мокрым и при этом изрядно навешают переодетому "дипломату", то как этот "политический трансвестит" будет объяснять своё присутствие в этой тусовке?21:2317.01.20174
- Ну если они это делают?
А уже давно всем понятно, кроме Думы, что так..
Что тут делает это Дума, безумная, и они?21:3817.01.20170
- fernisa в ответ пользователю Станислав Глебов(показатьскрыть)Станислав Глебов, Да. Демос - это не народ и не страна..
Так всё и разваливается.. )))
Они даже умом не обладают, чтобы остаться - своими и лидерами..))21:4017.01.20171
- fernisa в ответ пользователю макс балбес(показатьскрыть)макс балбес, Они поняли, что уступают и нашим примитивам, на примитивном уровне..
Когда свершилось?
Развалили вниз - а толку нет?!..21:4417.01.20170
- fernisa в ответ пользователю Michail Fresko(показатьскрыть)Michail Fresko, Этих и воспитывают, и спонсируют для полного хаоса..21:4717.01.20171
- fernisa в ответ пользователю imperiarus.kokarev(показатьскрыть)imperiarus.kokarev, Очень разумно. Это даже черепашье движение в обратную сторону..21:4917.01.20171
- Лавров: Западные ценности не соответствуют российским традициям
Напомните, где живут, учатся и работают дети лавровых и прочих патриотов?21:5517.01.20171
- Сергей Перфильев в ответ пользователю макс балбес(показатьскрыть)макс балбес, к тому же запретили пользоваться загородными домами, находящимися в российской собственности.22:1217.01.20170
- Andrei Russia в ответ пользователю fernisa(показатьскрыть)fernisa, Совет при написании комментов, не пользуйтесь промтом, он таки плохенько переводит с английского на русский))22:5417.01.20170
- Andrei Russia в ответ пользователю fernisa(показатьскрыть)fernisa, "Run Forest, run" - "Беги Лес, беги"22:5617.01.20170
- я считаю, что их тоже дальше Садового кольца не стоит выпускать, очень уж ядовитые у них кондитерские изделия23:1917.01.20171
- Российским дипломатам в США разрешено свободное передвижение на расстоянии в 25 миль (40 км) от посольства. Постановление принято Конгрессом США 390 голосами против 30.
Опять господа американцы соврали...23:2117.01.20171
- для более полного и глубокого понимания ситуации в России?! А думал иностранные дипмиссии должны связывать страны и выдавать визы, я даже не знал, что они занимаются сбором информации о ситуации внутри России, типо где легче клинья подбить да?! Ужас! У нас есть дипмиссия в Калифорнии? Мы анализируем ситуацию в Лос-Анджелесе? А на миниг в Нью-Йорке кто нить из наших дипломатов ходил? Если нет, то что курит наша власть?!00:4218.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)