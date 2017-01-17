Додон считает российских миротворцев в Приднестровье гарантом стабильности

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские миротворцы в Приднестровье остаются гарантом стабильности, заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон.

"Что касается миротворцев, в последние годы власти Молдовы требовали вывода миротворцев, изменения статуса. Ну и что? Ничего не изменилось. Нужно понимать, что миротворцы на Днестре появились не случайно, а в результате конфликта. И они были и остаются гарантом определенной стабильности… Они там для того, чтобы обеспечить доверие между берегами (Днестра — ред.)", — сказал Додон на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о статусе российских миротворцев.

По его словам, все нюансы, связанные с вопросом присутствия миротворцев, нужно обсуждать в рамках переговорного процесса.

"Но говорить о том, что их там не будет в ближайшие недели или месяцы — это нереально. Давайте смотреть, какой выход мы найдем по политическому урегулированию… Но, я считаю, что миротворцы свою миссию выполняли и выполняют", — добавил Додон.