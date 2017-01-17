МИД: ЕСПЧ не учел доводы России, вынеся решение по "закону Димы Яковлева"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не учел доводы российских властей, вынеся решение по "закону Димы Яковлева" о нарушении Москвой ряда статей Европейской конвенции по правам человека, в РФ вызывает недоумение тот факт, что суд в целом создал преференции для американских граждан, заявил РИА Новости уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов.

"Мы несомненно будем обжаловать решение. Вызывает серьезное недоумение тот факт, что суд создал преференции американским гражданам, которые позволяет им обращаться в ЕСПЧ без обязательного для остальных участников конвенции исчерпания всех внутригосударственных средств правовой защиты", — сказал Долгов.

По его словам вынесенное решение говорит о том, что "суд не учел доводы российских властей и присудил компенсацию заявителям".

"Сугубо меркантильный фактор истцов волновал больше, чем якобы родительские чувства, к которым они апеллировали. Ничего общего действия американских граждан и властей не имеют с заботой о российских детях", — обратил внимание Долгов.

По его словам принятый в РФ "закон Димы Яковлева" "продолжает исполнять свою серьезную роль, потому что ни одна из проблем, созданных американской стороной, до сих пор не решена в отношении усыновленных российских детей".

"Все основания, которые побудили принять нас этот закон остаются в силе, никакого прогресса на американской стороне не наблюдается в отношении наших законных озабоченностей. Разумеется, это решение ничего общего не имеет с реальной заботой о российских детях и несомненно искажает реальную картину. Суд не принял во внимание доводы российских властей и, к сожалению, принял решение в пользу истцов без учета реального положения вещей. И конечно, это решение неудовлетворительное", — подчеркнул Долгов.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Суд постановил, что Россия должна была выплатить каждой паре несостоявшихся усыновителей (истцы — 45 граждан США) по 3000 евро в качеств морального ущерба и по 600 долларов США в качестве покрытия издержек и расходов (за исключением двух заявителей, чей адвокат действовал на общественных началах).

Подробнее о законе Димы Яковлева читайте в справке >>