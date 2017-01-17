Трамп рассказал, кто виноват в его низком рейтинге перед инаугурацией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опрос Gallup о своем низком рейтинге.
Трамп отметил, что такие показатели не соответствуют действительности, и обвинил проводящие социологические опросы компании в подтасовке данных.
"Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы, и в итоге так ошиблись, теперь составляют рейтинги одобрения. Все они фальшивые, как и раньше", — написал республиканец в своем аккаунте Twitter.
The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2017 г.
Опрос Gallup проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.
Инаугурация 45-го президента США состоится 20 января.