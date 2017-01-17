Трамп рассказал, кто виноват в его низком рейтинге перед инаугурацией

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал опрос Gallup о своем низком рейтинге.

По данным исследования, лишь 40% американцев относятся к будущему президенту с одобрением. Такой результат является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность.

Трамп отметил, что такие показатели не соответствуют действительности, и обвинил проводящие социологические опросы компании в подтасовке данных.

"Те же люди, которые делали фальшивые предвыборные опросы, и в итоге так ошиблись, теперь составляют рейтинги одобрения. Все они фальшивые, как и раньше", — написал республиканец в своем аккаунте Twitter.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2017 г.

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Опрос Gallup проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.

Инаугурация 45-го президента США состоится 20 января.