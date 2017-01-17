Эксперт: намеченный Мэй план "жесткого" Brexit - удар по репутации ЕС

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Так называемый "жесткий" Brexit, план которого наметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей речи о выходе страны из ЕС — большой удар по репутации, политическим амбициям и солидарности ЕС, однако это также может стать импульсом к пересмотру стратегии развития организации, считает заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН, эксперт РСМД Людмила Бабынина.

"Жестки" Brexit

В своей речи Тереза Мэй, среди прочего, подтвердила намерение Великобритании выйти из состава общего европейского рынка и таможенного союза ЕС, однако подчеркнула, что приверженность ее страны к обеспечению безопасности ЕС остается неизменной.

"С самого начала было понятно, что то, что подразумевали под "мягким" Brexit, а именно вариант, когда Великобритания выходит из ЕС, но остается в рамках единого внутреннего рынка ЕС, не отвечает интересам Великобритании, потому что, фактически, она бы оставалась под действием большей части законов ЕС, под действием юрисдикции суда ЕС, соответственно, оставались бы четыре свободы, против одной из которых так выступали противники членства (в ЕС – ред.), а именно свобода передвижения, но при этом не принимала бы решений", — сказала Бабынина РИА Новости.

По ее словам, такой вариант изначально не отвечал политическим интересам Великобритании, и тех, кто голосовал за Brexit. "С точки зрения логики, должен быть либо "жесткий" Brexit, либо никакого", — подчеркнула эксперт.

Удар по компании в сфере экспорта

"Такой "жесткий" Brexit, о котором говорила сегодня Тереза Мэй, это достаточно сильный удар, в первую очередь, по тем компаниям Великобритании, который связаны с экспортом товаров, которые связаны с экспортом услуг", — сказала Бабынина.

По ее словам, если в сфере экспорта товаров заключить соглашение о свободной торговле и соблюдении общих стандартов может быть достаточно просто, потому что стандарты в ЕС одинаковые, с экспортом услуг, в том числе финансовых и страховых, скорее всего, возникнут большие вопросы., потому что при выходе из единого внутреннего рынка ЕС Великобритания в любом случае потеряет возможность доступа к так называемому экспорту работы финансовых компаний в ЕС.

"Эта проблема будет сложная, и ее надо будет отдельно очень подробно обсуждать", — подчеркнула Бабынина.

Зеркальное соблюдение прав граждан

Соглашения с международными организациями

Эксперт также считает очень важным заявление Мэй о том, что права граждан ЕС, которые уже проживают на территории Великобритании, будут соблюдены. "Это важно еще и потому британские граждане также проживают за пределами Великобритании на территории ЕС. Соответственно, зеркальное соблюдение прав тех и других – это принципиально важный момент, в том числе и для самой Британии, а не только для ЕС", — подчеркнула эксперт.

"Что касается таможенного союза, здесь это понятно, потому что идею торговать самостоятельно по всему миру невозможно реализовать, если государство входит в таможенный союз, потому что реализуется общая торговая политика, как это существует в ЕС, и, соответственно, общий внешний тариф, против чего и выступали противники членства", — отметила Бабынина.

По словам эксперта, Великобритании необходимо сейчас срочно разрабатывать и подписывать все торговые соглашения в рамках ВТО, потому что у нее нет отдельных от ЕС соглашений в рамках этой организации. "Выйдя из состава ЕС, она автоматически выпадает из соглашений, которые существуют у ЕС с различными странами и региональными организациями. То есть все соглашения в рамках ВТО ей надо переподписывать, выстраивать свою собственную торговую политику. Для этого нужен огромный штат профессионалов, на это нужно время, и, соответственно, это тоже огромный массив работы, о котором иногда забывают, но будет абсолютно необходимо его провести", — сказала Бабынина.

Большой удар по ЕС

В целом, эксперт отметила, что в процессе Brexit сложно найти позитивные стороны. "Это большой удар по ЕС с точки репутации, с точки зрения политических амбиций. Это импульс к тому, чтобы пересмотреть или скорректировать стратегию развития. Это удар по солидарности", — сказала собеседница агентства.

Бабынина, однако, выразила надежду, что выход Великобритании может способствовать большей консолидации внутри ЕС. "Великобритания всегда была страной, у которой особое мнение,… особая позиция, особые условия участия и так далее. С этой точки зрения можно найти что-то позитивное для ЕС", — сказала она.

В ближайшее время будет идти процесс согласования новых форматов сотрудничества, как с ЕС, так и в рамках ВТО, чему будет сопутствовать определенная нестабильность, подчеркнула эксперт. По ее словам, в первую очередь придется перестраиваться финансовому бизнесу и страховым компаниям.

Обеспечение безопасности ЕС

"Позитивного, честно говоря, немного, большая очень сложная работа", — заключила эксперт.

По словам Бабыниной, единственная сфера, в которой страны ЕС и Великобритания будут иметь меньше разногласий — это участие Великобритании в проектах в рамках обеспечения безопасности ЕС, сотрудничества с Европолом и с другими европейскими полицейскими структурами. По мнению эксперта, решение этого вопроса очевидно, и здесь не должно быть серьезных разногласий.