США
18.0118 января02:26МСК
USD59.40-0.21
EUR63.29+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт: намеченный Мэй план "жесткого" Brexit - удар по репутации ЕС

18:1817.01.2017
121891
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© AFP 2017/ Pool/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Так называемый "жесткий" Brexit, план которого наметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своей речи о выходе страны из ЕС — большой удар по репутации, политическим амбициям и солидарности ЕС, однако это также может стать импульсом к пересмотру стратегии развития организации, считает заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН, эксперт РСМД Людмила Бабынина.

Первый министр Шотландии, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен. Архивное фото
© AFP 2017/ Andy Buchanan
Первый министр Шотландии считает "жесткий" Brexit экономической катастрофой
В своей речи Тереза Мэй, среди прочего, подтвердила намерение Великобритании выйти из состава общего европейского рынка и таможенного союза ЕС, однако подчеркнула, что приверженность ее страны к обеспечению безопасности ЕС остается неизменной.

"Жестки" Brexit

"С самого начала было понятно, что то, что подразумевали под "мягким" Brexit, а именно вариант, когда Великобритания выходит из ЕС, но остается в рамках единого внутреннего рынка ЕС, не отвечает интересам Великобритании, потому что, фактически, она бы оставалась под действием большей части законов ЕС, под действием юрисдикции суда ЕС, соответственно, оставались бы четыре свободы, против одной из которых так выступали противники членства (в ЕС – ред.), а именно свобода передвижения, но при этом не принимала бы решений", — сказала Бабынина РИА Новости.

По ее словам, такой вариант изначально не отвечал политическим интересам Великобритании, и тех, кто голосовал за Brexit. "С точки зрения логики, должен быть либо "жесткий" Brexit, либо никакого", — подчеркнула эксперт.

Удар по компании в сфере экспорта

Вестминстерский дворец на берегу Темзы в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Депутат рассказал, что "подстегнет" экономику Британии к развитию
"Такой "жесткий" Brexit, о котором говорила сегодня Тереза Мэй, это достаточно сильный удар, в первую очередь, по тем компаниям Великобритании, который связаны с экспортом товаров, которые связаны с экспортом услуг", — сказала Бабынина.

По ее словам, если в сфере экспорта товаров заключить соглашение о свободной торговле и соблюдении общих стандартов может быть достаточно просто, потому что стандарты в ЕС одинаковые, с экспортом услуг, в том числе финансовых и страховых, скорее всего, возникнут большие вопросы., потому что при выходе из единого внутреннего рынка ЕС Великобритания в любом случае потеряет возможность доступа к так называемому экспорту работы финансовых компаний в ЕС.

"Эта проблема будет сложная, и ее надо будет отдельно очень подробно обсуждать", — подчеркнула Бабынина.

Зеркальное соблюдение прав граждан

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Мэй считает, что независимость не поможет Шотландии сохранить членство в ЕС
Эксперт также считает очень важным заявление Мэй о том, что права граждан ЕС, которые уже проживают на территории Великобритании, будут соблюдены. "Это важно еще и потому британские граждане также проживают за пределами Великобритании на территории ЕС. Соответственно, зеркальное соблюдение прав тех и других – это принципиально важный момент, в том числе и для самой Британии, а не только для ЕС", — подчеркнула эксперт.

Соглашения с международными организациями

"Что касается таможенного союза, здесь это понятно, потому что идею торговать самостоятельно по всему миру невозможно реализовать, если государство входит в таможенный союз, потому что реализуется общая торговая политика, как это существует в ЕС, и, соответственно, общий внешний тариф, против чего и выступали противники членства", — отметила Бабынина.

По словам эксперта, Великобритании необходимо сейчас срочно разрабатывать и подписывать все торговые соглашения в рамках ВТО, потому что у нее нет отдельных от ЕС соглашений в рамках этой организации. "Выйдя из состава ЕС, она автоматически выпадает из соглашений, которые существуют у ЕС с различными странами и региональными организациями. То есть все соглашения в рамках ВТО ей надо переподписывать, выстраивать свою собственную торговую политику. Для этого нужен огромный штат профессионалов, на это нужно время, и, соответственно, это тоже огромный массив работы, о котором иногда забывают, но будет абсолютно необходимо его провести", — сказала Бабынина.

Большой удар по ЕС

Отражение Биг Бена в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017/ Leon Neal
Власти Британии не подготовились к Brexit, считает глава минфина Франции
В целом, эксперт отметила, что в процессе Brexit сложно найти позитивные стороны. "Это большой удар по ЕС с точки репутации, с точки зрения политических амбиций. Это импульс к тому, чтобы пересмотреть или скорректировать стратегию развития. Это удар по солидарности", — сказала собеседница агентства.

Бабынина, однако, выразила надежду, что выход Великобритании может способствовать большей консолидации внутри ЕС. "Великобритания всегда была страной, у которой особое мнение,… особая позиция, особые условия участия и так далее. С этой точки зрения можно найти что-то позитивное для ЕС", — сказала она.

В ближайшее время будет идти процесс согласования новых форматов сотрудничества, как с ЕС, так и в рамках ВТО, чему будет сопутствовать определенная нестабильность, подчеркнула эксперт. По ее словам, в первую очередь придется перестраиваться финансовому бизнесу и страховым компаниям.

Флаги Евросоюза и Великобритании в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Тереза Мэй: Британия не будет держаться ни за какие элементы членства в ЕС
"Позитивного, честно говоря, немного, большая очень сложная работа", — заключила эксперт.

Обеспечение безопасности ЕС

По словам Бабыниной, единственная сфера, в которой страны ЕС и Великобритания будут иметь меньше разногласий — это участие Великобритании в проектах в рамках обеспечения безопасности ЕС, сотрудничества с Европолом и с другими европейскими полицейскими структурами. По мнению эксперта, решение этого вопроса очевидно, и здесь не должно быть серьезных разногласий.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.