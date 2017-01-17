Додон не исключил парламентских выборов в Молдавии в 2017 году

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон не исключил проведения парламентских выборов в стране в 2017 году.

"У президента Молдавии нет полномочий аннулировать это соглашение (об ассоциации с ЕС). Оно остается в силе. Будет парламентское большинство другое… которое примет это решение, я его поддержу. Выборы парламентские могут быть в этом году либо в следующем", — сказал Додон во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Додон не исключил, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации страны с ЕС будет аннулировано.