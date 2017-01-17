Тезка дочери Трампа в Twitter попросила его быть аккуратнее в соцсетях

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователь сервиса микроблогов Twitter Иванка Мажич, на которую по ошибке Дональд Трамп поставил гиперссылку вместо своей дочери Иванки Трамп, попросила избранного президента США быть аккуратнее.

Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал в Twitter запись про свою дочь, но в гиперссылке на пользователя выбрал вместо нее жительницу Великобритании Иванку Мажич (Ivanka Majic).

"Дональд Трамп, на вас лежит огромная ответственность. Могу ли я предложить быть аккуратнее в Twitter, а также (уделить – ред.) больше времени изучению изменений климата", — прокомментировала Мажич запись Трампа.

В декабре сообщалось, что избранный президент испытывает трудности в обращении с современной техникой. В частности, его помощники заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.

В прошлом Трамп отрицал связь между деятельностью человека и изменением климата и заявлял, что эти изменения "придумали китайцы", чтобы подорвать экономическое доминирование США.