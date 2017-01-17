Тезка дочери Трампа в Twitter попросила его быть аккуратнее в соцсетях

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователь сервиса микроблогов Twitter Иванка Мажич, на которую по ошибке Дональд Трамп поставил гиперссылку вместо своей дочери Иванки Трамп, попросила избранного президента США быть аккуратнее.
@realDonaldTrump @drgoodspine @ivanka Ivanka Majic from Brighton, England, is a wonderful woman. You're right. RIP her mentions though. pic.twitter.com/FH4f2KMOQU— Mark Pygas (@MarkPygas) 17 января 2017 г.
опубликовал в Twitter запись про свою дочь, но в гиперссылке на пользователя выбрал вместо нее жительницу Великобритании Иванку Мажич (Ivanka Majic).
"Дональд Трамп, на вас лежит огромная ответственность. Могу ли я предложить быть аккуратнее в Twitter, а также (уделить – ред.) больше времени изучению изменений климата", — прокомментировала Мажич запись Трампа.
В прошлом Трамп отрицал связь между деятельностью человека и изменением климата и заявлял, что эти изменения "придумали китайцы", чтобы подорвать экономическое доминирование США.