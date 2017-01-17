Источник: РФ может выдвинуть предварительные возражения к иску Киева в суде

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия может выдвинуть предварительные возражения к иску Украины против РФ в Международном суде ООН, сообщил РИА Новости источник в инстанции.

Киев обвинил Москву в нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Согласно существующей процедуре, суд может рассматривать дело лишь в том случае, если соответствующие государства дали согласие на то, чтобы стать стороной разбирательства. В данном случае, по словам источника, Украина "ссылается на два договора, участником которых является Россия, и она имеет в виду, что раз Россия состоит в этих договорах, то она уже дала согласие на рассмотрение этого дела".

"Но Россия может выдвинуть предварительные возражения: допустим, что вообще нет спора между Россией и Украиной или спор не является юридическим, или что Украина не соблюла необходимые процедуры, которые указаны в статуте суда", — пояснил источник. В этом случае, как отметил источник, "будет отдельная процедура по рассмотрению этих предварительных возражений".

Он напомнил, что в деле "Грузия против России" также были предварительные возражения, и в итоге оно было прекращено.

В 2011 году Международный суд ООН постановил, что рассмотрение заявления Грузии против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации не входит в его компетенцию.

Что касается временных рамок работы над иском, то, по словам источника, хотя они обычно и не устанавливаются, но суд рассматривает дело "как можно быстрее".

Собеседник агентства отметил, что Украина также просит суд принять решение о "временных мерах", и оно может быть принято, в зависимости от срочности, даже "в течение недели-двух, в течение месяца".