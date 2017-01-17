Климкин: на рассмотрение иска Украины против России уйдет несколько лет

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Несколько лет может уйти на рассмотрение иска Украины против России, поданного в Международный суд ООН в Гааге о нарушении двух конвенций организации, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге.

В понедельник МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

"Мы знаем, что такие слушания длятся, как правило, несколько лет, Россия будет всеми средствами оказывать сопротивление", — сказал министр на брифинге во вторник.

В поданном иске говорится, что, согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение на Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан". Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.