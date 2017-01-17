Додон намерен решить вопрос с запретом трансляции российских телеканалов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не поддерживает запрет на трансляцию российских телеканалов.

Додон отметил, что в прошлом году молдавские власти приняли решение, что телеканал "Россия 24" — это российская пропаганда и запретили вещание на территории своей страны. Додон назвал такую позицию "странной".

"Я категорически против запрета трансляции любых СМИ, неважно, западные или восточные. Не надо ограничивать права граждан страны на то, что им смотреть. По поводу "Россия 24" — этот вопрос будем поднимать. Я надеюсь, мы найдем выход для того, чтобы восстановить вещание", — сказал Додон журналистам.