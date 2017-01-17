Британия становится на путь "жесткого" Brexit

ЛОНДОН, 17 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Британское правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры с ЕС продлятся, как ожидается, от полутора до двух лет.

"Чистый Brexit"

Главной новостью сегодняшнего дня стало подтверждение Мэй, что Великобритания выходит не только из ЕС, но и из общего европейского рынка, Таможенного союза и из-под юрисдикции Европейского суда. Это означает крушение надежд проевропейски настроенных парламентариев и рядовых британцев, заявлявших, что принятое на референдуме решение предполагало лишь выход из ЕС, но не из общего рынка.

"То, что я предлагаю, невозможно сделать, оставаясь в составе общего рынка. Не выйти из состава общего рынка — это не выход из ЕС", — сказала Мэй.

"Я не хочу быть связанной элементами Таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", — отметила премьер.

Такой вариант Brexit в СМИ назывался "жестким" или "чистым". Правительство воздерживается от навешивания таких ярлыков, заявляя, что речь идет о выгодном для Британии Brexit. Так, Мэй сегодня подчеркнула, что рассчитывает на заключение новых соглашений с ЕС.

"Я открыта идее заключения новых договоренностей в таможенной сфере", — отметила премьер.

"Мы не стремимся сохранить членство в общем рынке. Вместо этого мы добиваемся максимального доступа к нему через новое, всеобъемлющее, надежное и амбициозное соглашение о свободной торговле", — подчеркнула премьер.

Слово регионам и парламенту

Премьер-министр в своей речи отреагировала на две важные претензии, предъявлявшиеся к ней первым министром Шотландии Николой Стерджен и многими британскими парламентариями. Стерджен неоднократно выражала опасение, что Мэй не будет учитывать позицию Шотландии, проголосовавшую на референдуме за членство Британии в ЕС, а сейчас выступающую за сохранение максимально тесных экономических связей с объединением. Парламентарии обвиняют Мэй в том, что она не хочет дать им право участвовать в процессе выработки приоритетов для Британии на предстоящие переговоры.

Премьер в своей речи заявила, что Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс получат возможность принять участие в обсуждении условий Brexit в рамках специальной министерской комиссии.

"Автономные регионы получат возможность принять участие. Для этого создана специальная министерская комиссия, в которой участвуют главы регионов. Мы уже получили предложения Шотландии и с нетерпением ждем от других двух регионов", — сказала Мэй, выступая с большой речью о предстоящем выходе страны из ЕС.

Парламент Мэй также готова подключить к дискуссии, но лишь на поздней стадии переговоров.

"Итоговый документ должен будет получить поддержку обеих палат нашего парламента", — сказала она.

Приоритеты

Говоря о своих приоритетах на предстоящие переговоры, Мэй заверила, что рассчитывает сохранить единое миграционное пространство с Ирландией, многих жителей которой связывают с соседней страной семейные связи.

"Мы не можем, выходя из ЕС, забывать о том, что у Великобритании есть наземная граница с ЕС, и сохранение единого миграционного пространства с Республикой Ирландией будет важным для Великобритании приоритетом на предстоящих переговорах с ЕС", — сказала Мэй.

"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить практическое решение, которое позволит нам сохранить единое миграционное пространство с Республикой Ирландией, в то же время защищая целостность миграционной системы Великобритании", — отметила премьер.

Еще один важный приоритет для Мэй – "как можно скорее" добиться гарантий прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии.

"Мы хотим как можно скорее гарантировать права европейских граждан, уже живущих в Британии, и права британских граждан в других странах Европы. Я сказала другим европейским лидерам, что мы сразу можем дать людям определенность, и достичь такого соглашения сразу", — сказала Мэй.

"Многие из них положительно относятся к такому соглашению, один или два — нет, но я хочу, чтобы все знали: это остается для Британии и для многих других стран ЕС приоритетом — решить эту проблему как можно скорей. Потому что так будет правильно и справедливо", — подчеркнула премьер.

Новая глобальная Британия

Мэй в своей речи подчеркнула, что, хотя Британия и выходит из состава ЕС, общего рынка и Таможенного союза, делает она это не для того, чтобы самоизолироваться, а, напротив, чтобы стать "поистине Глобальной Британией".

"Я хочу, чтобы мы стали поистине "Глобальной Британией" — лучшим другом и соседом наших европейских партнеров, но также и страной, которая имеет связи и за пределами Европы", — отметила премьер.

"Мы – европейская страна, и мы гордимся нашим общим европейским наследием, но мы также страна, которая всегда была открыта миру за пределами Европы. Вот почему мы одна из самых расово разнообразных стран в Европе, один из самых мультикультурных членов Европейского союза, и вот почему, говорим ли мы об Индии, Пакистане, Бангладеш, Америке, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, странах Африки или ближайших к нам странах Европы – у очень многих из нас есть близкие друзья и родственники по всему миру", — сказала она.

"Мы хотим ездить, учиться, торговать со странами не только в Европе, но и за пределами нашего континента", — добавила она.

Мэй подчеркнула, что стремится к сохранению тесных отношений с ЕС и желает ЕС успеха. При этом она предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.

"Я считаю, что Brexit является уроком не только для Британии, но и для самого ЕС, если он хочет преуспеть", — отметила премьер. Она заверила своих европейских партнеров, что Британия и после Brexit продолжит принимать участие в обеспечении безопасности Европы и после своего выхода из ЕС.

"По мере того, как угрозы нашей общей безопасности становятся все серьезней, мы не можем сокращать сотрудничество, мы должны больше работать вместе. Я поэтому хотела бы, чтобы наши будущие отношения с ЕС предполагали практические договоренности по вопросам правоохранения и обмена развединформацией с нашими европейскими партнерами", — сказала Мэй.

"Я горжусь той ролью, которую играет и продолжит играть Британия в обеспечении европейской безопасности. Британия является лидером в Европе по принятию мер по защите безопасности нашего континента… Мы продолжим тесно работать с нашими европейскими партнерами в сферах внешней политики и обороны даже когда сами покинем ЕС", — отметила она.

"Мы покидаем Европейский союз, но мы не покидаем Европу", — подчеркнула премьер.