Роухани заявил, что Трамп не сможет отменить сделку по иранскому атому

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, заявил, что оптимистично настроен относительно будущего сделки по иранской ядерной программе, отметив, что избранный президент США Дональд Трамп не сможет отменить ее в одностороннем порядке, передает агентство Рейтер.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал в интервью европейским изданиям сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены. По словам Роухани, пересмотр соглашения является "бессмысленным".

"Избранный президент показал, что он недоволен сделкой по ядерной программе, назвав ее худшей сделкой, которая когда-либо была подписана. Это лишь пропаганда. Я не думаю, что он сможет сделать многое, когда придет в Белый дом. Я оптимистичен относительно будущего сделки. Она хороша для США, но он не понимает", — заявил Роухани в эфире одного из местных телеканалов.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле прошлого года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.